Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук, зауваживши, що Росія хоче продемонструвати свою міць. Все це відбувається на тлі того, що США захопили російські танкери. Але є й інші причини.

Чому Росія вдарила "Орешником"?

За словами Олещука, опосередкована ця атака була пов'язана з тим, що Франція та Велика Британія розглядають варіанти відправки військового контингенту до України після припинення вогню. Росіяни одразу на рівні МЗС жорстко на це відреагували. А тепер пішла така атака.

Мабуть, саме тому вони обрали Львівщину, щоб показати, що до будь-якого місця в Україні можуть швидко дотягнутися. Ця ракета не містить класичної бойової частини, тому військовий ефект тут сумнівний. Тут здебільшого політичний та пропагандистський ефект,

сказав Олещук.

При цьому варто пам'ятати, що Путін також обмежений у своїх можливостях. Зокрема, цілком ймовірно, що крайні межі йому встановлює Китай.

Росія регулярно атакує по різноманітних з'єднаннях атомних електростанцій. При цьому він так і не бив по самих АЕС. Хоча явно цього хоче. Але ці обмеження, вірогідно, на нього накладає сам Китай. Їм не потрібна ядерна катастрофа.

Також очікую, що найближчим часом у Європі почнеться пропагандистська кампанія, проінвестована росіянами. Різні агенти впливу розповідатимуть про "страшний "Орешник" і вимагатимуть, що усі пішли на умови Путіна, бо завтра "прилетить по Берліну",

зауважив Олещук.

Зверніть увагу! Відомо, що ця ракета рухалася зі швидкістю у 13 тисяч кілометрів за годину.

