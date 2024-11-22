Песков заявил, что удары "Орешником" могут повториться

Россия нанесла удар по Днепру новым видом ракеты. В Кремле цинично заявили, что такие атаки могут повториться.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар России по Днепру 21 ноября. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

Представитель Кремля сказал, что ракета, которой атаковали Днепр, не является межконтинентальной, а "просто баллистическая". В частности, он также пояснил, что она "средне дальности", однако также отметил, что в сообщение о предстоящем запуске прислали автоматическом режиме по линии центра уменьшения ядерной опасности.

Однако Песков также отметил, что Россия была не обязана об этом сообщать, однако об ударе предупредили за 30 минут до запуска ракеты.

Ракета не вызывает тех обязательств, что межконтинентальная, но поскольку она баллистическая, то работает этот центр в автоматическом режиме,

– сказал Песков.

Также Песков отметил, что атакой на Днепр Россия якобы показала, что может "наносить удары в ответ на безрассудные решения Запада о поставках Украине ракет". Фактически, он пригрозил новыми ударами.

По словам российского чиновника, их военные проработают механизмы оповещения гражданского населения Украины в случае планов новых ударов баллистическими ракетами, однако почему-то он не отмечает, что Россия и раньше била по Украине баллистикой без всякого предупреждения.

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, что Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты, которой ударила по Днепру.