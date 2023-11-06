Воевал с 2014 года: в Черновцах попрощались с заместителем командира 128-й бригады
Источник:ТСН
В Черновцах прошло прощание с заместителем командира 128-й бригады Андреем Тарасенко. Он погиб в результате российского удара в Запорожской области.
Официально известно о 19 погибших бойцах 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Там сообщили, что погибли лучшие воины.
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Прощание с Героем
В Черновцах 6 ноября простились с 42-летним подполковником 128-й ОГШБр Андреем Тарасенко. Он погиб на Запорожье в результате российского удара. Мужчина был начальником артиллерии и заместителем командира бригады.
В Черновцах в последний путь провели Андрея Тарасенко / ТСН
Военный воевал на фронте с 2014 года, участвовал в боях на самых горячих направлениях Донетчины и Луганщины. Побратимы вспоминают его как настойчивого и человечного командира, больше всего мечтавшего о победе.
Жил артиллерией и погиб возле своих подчиненных. Пока идет расследование. Каждый думает, как это могло случиться, такого ни разу не было, пока все в шоке,
– рассказывает заместитель командира Александр Луковец.
Проститься с военным пришли его родственники, побратимы и жители города.
Что известно о трагедии
- Россияне 3 ноября ударили ракетой "Искандер-М" по личному составу 128 отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. О трагедии стало официально известно на следующий день.
- Удар произошел во время награждения в честь дня ракетных войск. По словам военных, бойцов собрали, выстроили, после чего россияне нанесли удар по месту проведения мероприятия.
- В ГБР сообщили, что зарегистрировали уголовное производство по факту гибели военных и мирных жителей. Также инициировано служебное расследование действий военных чиновников, организовавших мероприятие вблизи линии фронта.