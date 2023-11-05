Удар по 128 бригаде в Запорожье: на Закарпатье объявили трехдневный траур по погибшим
Источник:Закарпатская ОВА
Враг продолжает атаковать прифронтовые территории Украины. В частности, во время одной из таких атак российская армия ударила по месту дислокации 128 закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады.
Россияне 3 ноября нанесли удар по месту дислокации украинской 128 ОГШБр. На территории Закарпатья объявили трехдневный траур.
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Память воинов будут чествовать
В районе выполнения боевых задач трагически погибли воины 128 ОГШБр, ценой собственной жизни защищавшие независимость Украины от оккупантов.
️С 6 ноября на территории Закарпатья объявляют трехдневный общеобластной траур. В частности, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 будут минуты молчания, а в храмах разных конфессий области состоятся богослужения.
Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах,
– говорится в сообщении главы ОВА Виктора Никиты.
Удар по 128 бригаде
- Враг ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие. Также ранения различной степени тяжести получили и местные жители. В настоящее время идет выяснение обстоятельств.
- Осенью 2022 года воины 128 бригады участвовали в освобождении Херсонской области. Также бригада держала оборону на Бахмутском направлении. В 2023 году бойцы освободили Лобковое и Пятихатки на Запорожском направлении.
- Командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" сообщил детали трагедии. По его словам, россияне атаковали 128-ю бригаду во время награждения в честь дня ракетных войск.