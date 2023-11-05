Удар по 128 бригаде в Запорожье: на Закарпатье объявили трехдневный траур по погибшим

Враг продолжает атаковать прифронтовые территории Украины. В частности, во время одной из таких атак российская армия ударила по месту дислокации 128 закарпатской отдельной горно-штурмовой бригады.

Россияне 3 ноября нанесли удар по месту дислокации украинской 128 ОГШБр. На территории Закарпатья объявили трехдневный траур.

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Память воинов будут чествовать

В районе выполнения боевых задач трагически погибли воины 128 ОГШБр, ценой собственной жизни защищавшие независимость Украины от оккупантов.

️С 6 ноября на территории Закарпатья объявляют трехдневный общеобластной траур. В частности, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 будут минуты молчания, а в храмах разных конфессий области состоятся богослужения.

Наши герои живы до тех пор, пока живет память о них и их подвигах,

– говорится в сообщении главы ОВА Виктора Никиты.

Удар по 128 бригаде