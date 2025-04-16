Работа продолжится, – боец ВСУ об ударе по 448 российской бригаде

Генштаб ВСУ сообщил о поражении пункта постоянной дислокации 448 ракетной бригады России в Курской области. Именно это подразделение в Вербное воскресенье атаковало баллистикой Сумы, приведя к гибели десятков людей.

Силы обороны продолжают делать все для уничтожения потенциала врага. Как отметил 24 Каналу военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, особенно говорится о потенциале, который Россия использует для террористических ударов.

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Будет ответ за каждую атаку

В течение 2024 года был не один удар по российским складам, где хранили ракетное вооружение, дальнобойную артиллерию, баллистику. В 2025 году такие попадания также фиксировали.

Работа продолжится, особенно против объектов, которые часто использует враг. Украина четко установила, кто был привлечен к удару по Сумах, провела разведку. Далее подразделения Сил обороны результативно отработали,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

Если говорить о Курской и Белгородской областях, то в течение марта 2025 года мы постоянно слышали о поражении командных пунктов, скопления живой силы, логистики. Это привело к замедлению наступательных темпов врага. Украина срывает действия противника.

К сожалению, мы не можем полностью уничтожить потенциал врага в баллистических ракетах и установках. Более того, это мобильные комплексы, которые перемещают. Поэтому Силы обороны концентрируются на выявлении складов с ракетами, расположению других средств, а тогда наносят по ним удары.

Удар по 448 бригаде важный и показательный, потому что так мы продемонтрувалы врагу, что никто не будет наблюдать безнаказанно за их террористическими атаками. Украина имеет возможности для ответа,

– подчеркнул военнослужащий.

Более того, говорится не только об ударе по Сумах. Наше государство установит виновных и в других атаках, например, по Кривому Рогу. Ведется работа по всем направлениям.

Напомним, 448 ракетная бригада размещалась в селе Клюква Курской области. Российские пропагандисты признали, что таких потерь в подразделении еще не было и раскритиковали свое минобороны за то, что не недооценили угрозу.