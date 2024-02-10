Какие проблемы для россиян принес удар по аэродрому "Бельбек" в Крыму: объяснение разведки Британии
Источник:Ministry of Defense
Силы обороны Украины 31 января успешно нанесли удар по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Британская разведка рассказала о возможных последствиях таких ударов нашего государства для российских оккупантов.
Последний удар ВСУ по аэродрому "Бельбек" в оккупированном Крыму еще больше подорвал потенциал российской авиации. Об этом разведчики отметили в своем обзоре от 10 февраля.
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Последствия удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму для российских оккупантов
В результате удара по аэродрому "Бельбек" 31 января был уничтожен "бункер координационного центра радиолокационного контроля".
Как отмечают разведчики, этот удар, вероятно, ухудшит способность России координировать воздушную деятельность в Черноморском регионе. В частности это повлияет на парк самолетов A-50, а также на все более истощенных опытных пилотов, которые могут управлять воздушными операциями.
При этом аналитики обращают внимание на то, что российская военная доктрина предусматривает значительную роль наземных пунктов управления для координации воздушных сил, особенно истребителей. В разведке Британии отметили, что это особенно распространено во время полномасштабного вторжения, когда воздушное пространство стало все более сложным и противоречивым.
В отчете разведчиков говорится, что учитывая боевые действия в Украине "почти наверняка российские пилоты и наземный персонал страдают от истощения и боевой усталости".
Любые дальнейшие удары по критически важным узлам координации в Крыму почти наверняка усилят это давление, создавая повышенную вероятность ошибки или просчета для российской авиации,
– считают в британской разведке.
Удар по "Бельбеку": кратко
- Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук 31 января фактически подтвердил удар по территории аэродрома "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.
- Он обнародовал кадры прилета на аэродром и поделился, что в составе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины есть 204-я Севастопольская бригада тактической авиации, а ее штатное место базирования – аэродром Бельбек, куда она обязательно вернется.
- Также в сети сообщили, что в результате взрывов на аэродроме "Бельбек" был уничтожен пункт связи воинской части 80159. Так, после прилета на аэродроме вспыхнул пожар. Известно, что он охватил более 30 квадратных метров.