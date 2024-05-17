Атака на аэродром Бельбек: журналисты показали спутниковые снимки пораженной авиации

Аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму атаковали ночью 15 мая. Журналисты получили спутниковые снимки с последствиями поражения в аэропорту.

На кадрах можно увидеть, что россияне заврались, когда писали что якобы отбили атаку на аэродром Бельбек вблизи Севастополя. Журналисты также обнаружили технику, которая была поражена в аэропорту.

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Как сейчас выглядит аэродром Бельбек на спутниковых снимках

Журналисты отметили, что российская служба "Радио Свобода" получила доступ к спутниковым снимкам с сайта Plаnеt.соm, сделанных над аэродромом Бельбек в Крыму 16 мая. На снимках зафиксирован район стоянки самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31.

Степень их повреждения и количество поврежденных самолетов точно определить сложно: для сравнения доступен только снимок за 1 мая, украинские источники неофициально писали о потере Россией трех самолетов,

– отметили журналисты.

На снимках также видно, что полностью сгорел склад горюче-смазочных материалов на аэродроме, где базировались оккупанты.

Как выглядит аэродром Бельбек после ударов / Видео "Радио Свободы"

Какую технику удалось поразить на аэродроме Бельбек 15 мая