"Туда пожаловали "боевые комары": Братчук рассказал об атаке по российским военным базам

Украина продолжает наносить удары по российским военным базам в Ростовской области и Краснодарском крае. Так, недавно прилетело по аэродрому "Крымск", который расположен неподалеку Керченского моста.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что не обо всех военных операциях Украины сразу сообщается. Происходит доразведка и корректировка соответствующих планов для выполнения поставленной задачи.

Смотрите также Массированная атака дронов и взрывы: в России жаловались об обстрелах ряда регионов и Крыма

Как Украина наносит удары по военным целям в России

Почти 2 часа длилась атака украинских беспилотников на российский аэродром в Крымске. Определенная работа состоялась, пока рано говорить о каких-то конкретных результатах.

В Крымске действительно побывали "боевые комары". Это все-таки больше разведка боем, чтобы в дальнейшем наносить соответствующие удары,

– сказал Братчук.

Аэродром расположен па северной окраине города. Там дислоцируются авиационная группа 7-й бригады воздушно-космических войск России, а также находятся вертолеты Ка-27, истребители Су-27 и Су-30 и самолет Ан-2.

В подчинении этой же бригады находится военный аэродром "Морозовск" в Ростовской области, где в ночь на 16 ноября была угроза ударов беспилотниками.

О Черноморском флоте

Сейчас вопрос номер один для врага – обеспечение безопасности Черноморской флотилии, треть которой Украине удалось повредить или уничтожить. Прежде всего речь идет о ракетоносителях, которые враг пытается обезопасить от украинских ударов в Новороссийске.

Город является крупнейшим хабом в Черном море, через который перевозят нефть. Поэтому Украине с военно-экономической точки зрения выгодно наносить удары по объектам в этом районе. В то же время Новороссийск не очень удобен. Начинается сезон штормов, поэтому россияне строят морские фортификации.

Накануне, в ночь на 13 ноября, в Пензенской области России впервые с начала войны зафиксирована атака дронов, которые упали в лесном массиве поселка Монтажное.