Могли поразить "Небо-М": опубликованы спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Луганска

На снимках видны следы большого пожара. Возможно, был поражен радиолокационный комплекс "Небо-М".

Вечером 27 мая в оккупированном Луганске прогремели сильные взрывы, большой пожар был хорошо виден издалека. Взрывы были такими сильными, что их услышали и в области.

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О чем свидетельствуют снимки

Спутниковый снимок за 28 мая показывает следы крупного пожара, видео которого публиковали местные телеграм-каналы. Место пожара расположено к северу от взлетно-посадочной полосы. На снимке этого места, сделанном 10 мая, можно увидеть части радиолокационного комплекса "Небо-М", предназначенного для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах,

– говорится в сообщении "Радио Свобода".

Что видно на спутниковых снимках из Луганска: смотрите видео

Что такое "Небо-М"

Этот комплекс умеет обнаруживать цели на средней и большой высоте, издалека видит пуски баллистики и оперативно обновляет информацию о скоростных ракетах. "Небо-М" можно быстро развернуть – за 15 минут.

Комплекс новый, 2012 года. Он также обнаруживает малозаметные цели. В секторном режиме комплекс способен отслеживать до 20 целей на расстоянии до 1800 километров и на высотах до 1200 километров.

Комплекс состоит из трех крупногабаритных радиолокационных модулей: метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов. Радиолокационные модули выполнены как многофункциональные трехкоординатные РЛС с активными фазированными антенными решетками на твердотельных элементах.

"При этом каждая модель размещена на отдельном автомобильном шасси высокой проходимости, оснащенном автономным генератором. Это позволяет в некоторых случаях работать непосредственно во время осуществления марша", – пишут аналитики.

Коротко о взрывах в Луганске 27 мая

"Салютовали в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода, который рядом", – написал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

На территории Луганского авиационного ремонтного завода с начала полномасштабной войны базировались вражеские силы – в частности, вертолеты. А в октябре прошлого года туда уже попадали.

Аэропорт является логистическим хабом врага. Там самолеты могут приземляться, догружаться или возвращаться туда после сброса авиабомб. Конечно же, такие места надо выбивать.