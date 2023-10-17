Сейчас там поражены цели, – Евлаш об ударе по аэродрому в Луганске

Вооруженные Силы продолжают наносить удары по врагу, в частности, по важным для оккупантов объектам. Собственно, был атакован аэродром в районе временно оккупированного Луганска.

О поражении авиабазы в этой зоне уже сообщали разные источники. Впоследствии в эфире национального телемарафона 17 октября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш это подтвердил, – информирует 24 Канал.

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Атака на аэродром в районе Луганска

Со слов спикера понятно, у оккупантов немалые проблемы в этом районе. Однако масштабы поражения пока не известны.

Конечно, мы в случае обнаружения таких важных целей наносим огневое поражение, уничтожая силы противника. Пока там (в районе аэродрома – 24 Канал) поражены цели,

– констатировал Евлаш.

Важно, что в ночь на 17 октября украинские защитники также нанесли удар по аэродрому в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Впоследствии в ССО констатировали, что было уничтожено 9 вертолетов врага, а десятки оккупантов отправились к Кобзону.

Обратите внимание! А спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнял, что следствием поражения этих двух объектов является, в частности, уничтожение вражеских вертолетов Ка-52 и Ми-24. Их оккупанты постоянно использовали против ВСУ.

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