Сейчас там поражены цели, – Евлаш об ударе по аэродрому в Луганске
Вооруженные Силы продолжают наносить удары по врагу, в частности, по важным для оккупантов объектам. Собственно, был атакован аэродром в районе временно оккупированного Луганска.
О поражении авиабазы в этой зоне уже сообщали разные источники. Впоследствии в эфире национального телемарафона 17 октября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш это подтвердил, – информирует 24 Канал.
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Атака на аэродром в районе Луганска
Со слов спикера понятно, у оккупантов немалые проблемы в этом районе. Однако масштабы поражения пока не известны.
Конечно, мы в случае обнаружения таких важных целей наносим огневое поражение, уничтожая силы противника. Пока там (в районе аэродрома – 24 Канал) поражены цели,
– констатировал Евлаш.
Важно, что в ночь на 17 октября украинские защитники также нанесли удар по аэродрому в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Впоследствии в ССО констатировали, что было уничтожено 9 вертолетов врага, а десятки оккупантов отправились к Кобзону.
Обратите внимание! А спикер Воздушных сил Юрий Игнат уточнял, что следствием поражения этих двух объектов является, в частности, уничтожение вражеских вертолетов Ка-52 и Ми-24. Их оккупанты постоянно использовали против ВСУ.
Безумные потери России
- По состоянию на утро 17 октября из сообщения Генштаба было известно о 318 и 317 ликвидированных самолетах и вертолетах захватчиков с начала полномасштабного вторжения.
- Вместе с тем, нашим военным удалось уничтожить 289 430 бойцов так называемой "второй армии мира". Только за минувшие сутки около 800 солдат отправились к Кобзону.
- Военный эксперт Петр Черник констатировал, что на Авдеевском направлении Россия потеряла убитыми и ранеными более 12 тысяч человек. Это целая дивизия.