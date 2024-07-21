Появились спутниковые снимки аэродрома Миллерово после удара дронов: что там повреждено

В ночь на 20 июля дроны атаковали российский аэродром в Миллерово, что в Ростовской области. На местах прилетов фиксировали мощные пожары.

Сейчас СМИ показали спутниковые снимки аэродрома Миллерово после удара дронов. Отмечается, что там повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

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Какие последствия удара по вражескому аэродрому в Ростовской области

В ночь на 20 июля нанесли удар по аэродрому российской военной авиации Миллерово в Ростовской области. На спутниковом снимке, сделанном после удара, можно увидеть три очага пожара.

Сообщается, что одно из возгораний вспыхнуло на месте ангара техническо-эксплуатационной части, а второй – на открытой местности. В то же время третий пожар удалось зафиксировать там, где находился один из складов горюче-смазочных материалов.

Последствия атаки по аэродрому Миллерово: смотрите видео

К слову, российский аэродром "Миллерово" расположен в 150 километрах от текущей линии фронта в Ростовской области. Оккупанты активно используют его для базирования фронтовых бомбардировщиков, штурмовиков, ударных вертолетов и другой авиатехники.

Ранее сообщали, что вероятно, дроны также задели самолеты и вертолеты, которые находились на открытых площадках. Таким образом, россияне могут почувствовать значительные последствия ночной атаки.