Россия переместила вертолеты из оккупированного Бердянска в Таганрог: СМИ привели доказательства

После удара ATACMS по аэродрому Бердянска оккупанты перебросили вертолеты Ка-52 и Ми-8 в российский Таганрог. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Военный аналитик Брейди Африк сообщил, что оккупанты переместили вертолеты из Бердянска в Таганрог.

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Что видно на спутниковых фото

Спутниковый снимок демонстрирует, что 31 октября 2023 года российские захватчики сосредоточили на авиабазе в городе Таганрог свой 21 вертолет типов Ка-52 и Ми-8.

Брейди Африк убежден, что это те вертолеты, которые россияне держали в аэропорту оккупированного Бердянска до удара Сил обороны Украины с использованием ОТРК ATACMS 17 октября. Оккупанты вывели их оттуда уже 29 октября.

Снимок позволяет оценить лишь сам факт внезапного появления такого количества вертолетов на базе в Таганроге, которое ранее использовалась как площадка для Су-25СМ3.

Однако пока неизвестно, доставили ли оккупанты туда поврежденные вертолеты наземным транспортом, или это уцелевшие вертолеты перелетели туда самостоятельно для поддержки российских войск.

Если измерять дистанцию до линии фронта, то от Таганрога до Волновахи выходит до 130 километров, а от временно оккупированного Бердянска до линии фронта на Запорожском направлении составляет ориентировочно до 120 километров. Заявленная практическая дальность полета Ка-52 – до 480 км.

В "Defense Express" не исключают, что российские захватчики хотят использовать Таганрог не только как новую взлетную площадку для своих ударных вертолетов, но также и как своеобразный "перевальный пункт" для ремонта своих "бортов" армейской авиации в случае новых ударов ATACMS от Украины по аэродромам. В Таганроге есть авиаремонтный завод, но известная специализация до сих пор была разве что по ремонту и обслуживанию самолетов радиолокационного дозора А-50 и А-50У.

Что предшествовало