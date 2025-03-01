Раздавалось не менее 5 взрывов: ночью Тверскую область России атаковали БпЛА

В России раздавались взрывы в Тверской области. К месту расположения местной электростанции летели дроны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Из-за атаки пришлось приостановить полеты в аэропортах Ярославля и Костромы.

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Неизвестные дроны атаковали Россию

Как сообщают в сети, дроны, которые, вероятно, "принадлежат ВСУ", ночью 1 марта попытались атаковать Калининскую атомную электростанцию на севере Тверской области. Еще часть БпЛА двигалась в сторону соседнего региона.

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В регионе работала ПВО, которые, согласно сообщениям, сбила все беспилотники сбили на подлете. Жители Удомельского муниципального округа наблюдали за работой противовоздушной обороны. Они сначала услышали в небе характерный для БпЛА звук пролета, а затем – около пяти взрывов.

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Предполагается, что российскую территорию могли атаковать реактивные дроны типа "Колдун-B". Кроме энергообъекта БпЛА попытались атаковать вражеский военный гарнизон в Тверской области. БпЛА сбивали прямо над складами. Попаданий не зафиксировано.

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Напомним, 27 февраля Воздушные силы Украины нанесли удар по пограничной заставе ФСБ в Брянской области России. Меткие удары нанесли разрушения средствам связи, усилителям сигнала, оборудованию для спутниковой связи и другим техническим средствам. Защитникам удалось уничтожить важную военную инфраструктуру врага и таким образом уменьшить его потенциал.