В Крыму поразили очень интересную цель: на его ликвидацию выделили 4 ATACAMS

По оккупантам в Крыму был нанесен мощный удар в ночь на 24 мая. Атака была нацелена на важные объекты связи между Алуштой и Сатерой, что имеет большое значение для российских военных.

Известно, что для атаки использовали ракеты ATACAMS. Ну и конечно российское Министерство обороны заявило о якобы сбивании трех ракет, но многочисленные видеозаписи из Алушты демонстрируют четыре взрыва, что указывает на безуспешные попытки российской ПВО перехватить баллистические ракеты.

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Какой объект в Алуште стал целью для удара

Целью удара стал узел связи российских оккупантов, известный как пункт дальней космической связи, построенный еще в 60 годах для обеспечения связи с космическими аппаратами на Луне, Венере и Марсе. Объект также известен как алуштинский филиал "ОКБ МЭИ".

Как выглядел пораженный объект в Крыму / Фото Defence Express

Узел связи имеет антенну диаметром 25 метров, вероятно, типа ТНА-200. После оккупации Крыма этот объект привлек значительное внимание российских военных, по сравнению с другим центром космической связи "Школьное" под Симферополем. После модернизации он активно использовался российскими военными, а местные жители сообщали об усилении охраны и установке дополнительных заборов.

Важность удара по этому объекту может быть связана с его ролью в обеспечении связи для российских военных. Официальные лица в Вашингтоне сообщают, что Россия активно готовится к развертыванию орбитального противоспутникового оружия, и в таких условиях удары по средствам космической связи могут иметь стратегическое значение.

Кроме того, этот объект, расположенный на курортном южном берегу Крыма, традиционно привлекал внимание российского генералитета, использовавшего его для отдыха под видом командировок.

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