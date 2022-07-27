Удар по Антоновскому мосту: местные показали эпическое видео момента прилета

Вооруженные Силы Украины могли ударить по Антоновскому мосту, чтобы повредить важную для оккупантов переправу. Местные жители считают, что по объекту ударили с HIMARS.

Видео начали появляться в местных телешрам-каналах. Стоит напомнить, что перед этим люди в сети показали мощные видео "прилетов".

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Местные показали момент "прилета" по мосту

Момент прилета Антоновским мостом, предварительно третьего "прилета" со стороны правого берега нет,

– написали в сети.

Также там объяснили, что пока еще Антоновский мост стоит.

"...Но HIMARS будет работать дальше. Точность обычно "в яблочко", – говорится в сообщении.

Люди показали удар по Антоновскому мосту: смотрите видео

Предыдущие атаки ВСУ по Антоновскому мосту

Первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский 19 июля объяснял, что на мосту раздались взрывы.

Тогда мост был поврежден, но им можно было пользоваться после ремонта. По данным экспертов, через мост важен, потому что через него россияне перевозят разные боекомплекты.

Буквально на следующий день, 20 июля, Алексей Арестович заявил, что Вооруженные Силы Украины уничтожили позицию ПВО у моста.

Разведка Великобритании заявила, как помешает россиянам повреждение Антоновского моста. Там также напомнили, что в случае подрыва моста, оккупантам не будет как отступать в случае контрнаступления украинской армии на Херсон. Ведь следующая переправа через Днепр – в Новой Каховке (Каховская ГЭС).

Кратко о возможной атаке на Антоновский мост

Вечером появилась информация о том, что ВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, расположенному возле временно оккупированного Херсона.

Ориентировочно после 22 часов 26 июля местные жители, услышав ряд взрывов, предположили, что моста больше нет.

Стоит отметить, что Антоновский мост соединяет левый и правый берега Днепра у самого Херсона. Местные считают его лучшей дорогой во временно оккупированный Крым.

Тобто під час контрнаступу ЗСУ, російські окупанти в Херсоні залишаться без зв'язку з Кримом. Для ворога це означатиме тотальний розгром їхніх сил.

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Кратко о возможной атаке на Антоновский мост

Вечером появилась информация о том, что ВСУ могли ударить по Антоновскому мосту, расположенному возле временно оккупированного Херсона.

Ориентировочно после 22 часов 26 июля местные жители, услышав ряд взрывов, предположили, что моста больше нет.

Стоит отметить, что Антоновский мост соединяет левый и правый берега Днепра у самого Херсона. Местные считают его лучшей дорогой во временно оккупированный Крым.

То есть во время контрнаступления ВСУ, российские оккупанты в Херсоне останутся без связи с Крымом. Для врага это означает тотальный разгром их сил.

Антоновский мост не позволяет довозить оружие, поэтому в оккупантов 22 июля была паника: видео