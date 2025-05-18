Россия распространяет дезинформацию о смертельном ударе по автобусу в Белополье: как отреагировали в ЦПД

Россияне распространяют дезинформацию об ударе по рейсовому автобусу вблизи Белополья на Сумщине утром 17 мая. Пропагандисты убеждают, что это был якобы транспорт без номеров возле Теткино Курской области.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает 24 Канал. Враг пытается убедить, что атака была направлена не по мирному населению, а по военным – из-за активных боевых действий на территории Курской области.

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Что говорят в ЦПД

На самом деле российские военные атаковали гражданский автобус дроном-камикадзе "Ланцет". В результате атаки погибли 9 мирных жителей, еще 7 человек получили ранения, из них 3 – в тяжелом состоянии.

Такие месседжи являются частью информационной тактики страны-агрессора, стремящейся отвлечь внимание от своей ответственности за убийства гражданских и посеять сомнения, искажая факты,

– отметили в ЦПД.



Враг распространяет дезинформацию об ударе по рейсовому автобусу / Фото ЦПД

К слову, с 17 до 19 мая в Белополье объявлен День траура. Среди погибших преимущественно женщины пенсионного возраста, а также семья – отец, мать и дочь. "Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", – отметили правоохранители