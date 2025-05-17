Большинство – это женщины, которые бежали от войны, – ООН об ударе России по автобусу

Утром 17 мая российская армия дроном атаковала рейсовый микроавтобус вблизи города Белополье, что в Сумской области. Погибли 9 человек, еще несколько получили ранения.

Очередное военное преступление оккупантов прокомментировали в ООН, передает 24 Канал.

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Реакция ООН

Наблюдатели Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (HRMMU) сейчас собирают дополнительную информацию относительно обстоятельств атаки на Сумщине и ее жертв.

Предварительно, микроавтобус перевозил гражданских, которые эвакуировались из района вблизи линии фронта. Большинство из пассажиров были женщинами.

Если подтвердится гибель девяти гражданских, это будет самая смертоносная атака за последние недели,

– заявила Даниэль Белл, председатель HRMMU.

Удар 17 мая является самым смертоносным с 24 апреля 2025 года, когда в результате атаки в Киеве погибли по меньшей мере 11 гражданских и еще 81 человек был ранен.

Хотя количество жертв среди гражданского населения в мае несколько меньше, чем в апреле, в ООН продолжают ежедневно фиксировать случаи гибели и ранения мирных жителей, особенно вдоль линии фронта.