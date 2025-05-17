Черговий воєнний злочин окупантів прокоментували в ООН, передає 24 Канал.

Дивіться також Поранений водій автобуса Білопілля – Суми пригадав перші миті після атаки дрона на рейс

Реакція ООН

Спостерігачі Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (HRMMU) наразі збирають додаткову інформацію щодо обставин атаки на Сумщині та її жертв.

Попередньо, мікроавтобус перевозив цивільних, які евакуювалися з району поблизу лінії фронту. Більшість із пасажирів були жінками.

Якщо підтвердиться загибель дев'яти цивільних, це буде найсмертоносніша атака за останні тижні,

– заявила Даніель Белл, голова HRMMU.

Удар 17 травня є найсмертоноснішим з 24 квітня 2025 року, коли внаслідок атаки в Києві загинули щонайменше 11 цивільних і ще 81 особа була поранена.

Хоча кількість жертв серед цивільного населення у травні дещо менша, ніж у квітні, в ООН продовжують щоденно фіксувати випадки загибелі та поранення мирних жителів, особливо вздовж лінії фронту.