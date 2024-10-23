Оккупанты дроном атаковали гражданское авто на Запорожье: есть жертвы

Россияне продолжают совершать военные преступления против гражданских. Вражеский удар по машине на Запорожье унес жизни двух человек.

Как сообщил председатель ОВА Иван Федоров, захватчики попали дроном по автомобилю, который двигался между поселками Степногорск и Приморское.

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Удар по гражданской машине

Две жизни оборвал вражеский удар по гражданской машине в Васильевском районе Запорожской области, – говорится в сообщении чиновника.

По его словам, погибшие были мужчинами 40 и 73 лет.

К слову, 21 октября в Херсоне БПЛА атаковал машину скорой помощи. Ранения получили двое работников скорой, которых доставили в больницу со взрывными травмами и контузиями.

Также сообщалось, что журналисты "Донбасс Реалии" попали под обстрел на Бахмутском направлении, ранены журналист Роман Пагулич и два бойца.