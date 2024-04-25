Чтобы было много жертв: Россия жестоко ударила по Балаклее фугасным "Искандером"

Оккупанты в четверг 25 апреля сосредоточились на ударах по железнодорожной инфраструктуре, в том числе по вокзалам. Прокуроры обратили внимание, что террористический удар по Балаклее Харьковского района был нанесен так, чтобы поразить как можно больше людей.

Количество раненых уже возросло до 11. На видео с вокзала в Балаклее можно увидеть выбитые окна в поезде и помещении самого вокзала. Прокуроры говорят, что время атаки было не случайным – его выбрали специально.

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Россия умышленно била по вокзалу

По предварительным данным, враг ударил ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе. Указанные действия вооруженных сил России были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения, потому что именно в это время к железнодорожному вокзалу прибывала электричка с людьми,

– отметили в прокуратуре.

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Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по вокзалу, когда люди находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков – Изюм". У пострадавших взрывные травмы различной степени, они в больнице.

Поезд был в 15 метрах от эпицентра попадания, но его тоже задело. Повреждено здание железнодорожного вокзала, электричка, железнодорожные пути.

Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Атака унесла жизни трех работников Укрзализныци. Они были электромеханиками. Еще четверо работников получили осколочные ранения и контузии.

Повреждены админздание, заведение культуры, кафе и около 20 частных домов. Прокуроры квалифицировали удар как военное преступление.

В Смеле Черкасской области утром также попали по объектам Укрзализныци. К счастью, обошлось без раненых, но местные показали последствия обстрела. У некоторых можно видеть улицу прямо из дома.