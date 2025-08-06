В среду, 6 августа, враг утром атаковал базу отдыха в Запорожском районе. В результате циничного удара 9 человек госпитализировали.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно о состоянии пострадавших?

Иван Федоров рассказал, что после вражеского обстрела 9 человек были госпитализированы. В частности, ранения получили 2 детей, оба находятся под наблюдением врачей, один в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже он объяснил, в каком состоянии пострадавшие люди. Кроме этого, известно о 2 погибших в результате атаки.

Шесть из семи госпитализированных взрослых, пострадавших от вражеского удара по комплексу, прямо сейчас в операционных медучреждениях Запорожья,

– рассказал Федоров.

Он добавил, что люди имеют тяжелые минно-взрывные травмы. Врачи делают все возможное, чтобы сохранить их жизни. В тяжелом состоянии также один пострадавший ребенок. Другой – в состоянии средней тяжести.

Глава Запорожской ОГА заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Напомним, что в результате обстрела оккупантов повреждены 9 одноэтажных домиков для отдыха. Спасатели эвакуировали отдыхающих, а раненых передали медикам.