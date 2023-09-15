Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук рассказал 24 Каналу, что эта атака снизит ударные возможности оккупантов, а также повлияет на способность ремонтировать корабли страны-агрессора. В сети появились спутниковые снимки "Севморзавода", на которых показаны вражеские корабли до и после "хлопка".
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Мощный удар
Несмотря на преимущество врага в воздухе, украинская авиация смогла нанести мощный удар по "самой защищенной" военно-морской базе Черноморского флота России. Эта атака в очередной раз доказывает "надежность" и "эффективность" российской противовоздушной обороны, которая на практике не способна.
"С начала полномасштабного вторжения Украина повредила уже третий крупный десантный корабль. То есть за 18 месяцев российский флот потерял три ВДК, а через 32 года после распада Советского Союза страна-агрессор смогла построить только два таких корабля", – отметил Паламарчук.
В начале полномасштабного вторжения в Черном море было семь подводных лодок, одна из которых условно боеспособна. Во время атаки по базе в Севастополе Россия потеряла важный ударный потенциал – подводную лодку "Ростов-на-Дону", которая может наносить удары ракетами "Калибр".
"Конечно, если функционирует сухой док, есть возможность вытащить поврежденные корабли. В таком случае судно можно потопить и вытащить буксиром. Однако, вероятно, пожар повредил этот сухой док, который является сложным инженерным механизмом", – добавил эксперт Национального института стратегических исследований.
Какую опасность атака представляет для российского флота: смотрите видео
Атака на судостроительный завод "Севморзавод": последние новости
- Украина провела комбинированную атаку по объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Представитель ГУР МО Андрей Юсов позже заявил, что ракеты поразили российский государственный судоремонтный завод "Севморзавод", повредив ремонтные сооружения, десантный корабль и подлодку.
- В британской разведке заметили, что есть все основания полагать, что десантный корабль "Минск" почти полностью разрушен, а подводная лодка "Ростов-на-Дону" испытала катастрофические повреждения. Для восстановления понадобится несколько лет и сотни миллионов долларов.
- По мнению Света, уничтожение ЗРК С-400 в Крыму 23 августа, очищение ГУР острова Змеиный, а затем и "вышек Бойко" от российских средств дальнего обнаружения были подготовкой к удару по заводу. Ведь именно эти уничтоженные системы должны перехватить ракеты, направленные на Севастополь.