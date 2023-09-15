Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук рассказал 24 Каналу, что эта атака снизит ударные возможности оккупантов, а также повлияет на способность ремонтировать корабли страны-агрессора. В сети появились спутниковые снимки "Севморзавода", на которых показаны вражеские корабли до и после "хлопка".

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Мощный удар

Несмотря на преимущество врага в воздухе, украинская авиация смогла нанести мощный удар по "самой защищенной" военно-морской базе Черноморского флота России. Эта атака в очередной раз доказывает "надежность" и "эффективность" российской противовоздушной обороны, которая на практике не способна.

"С начала полномасштабного вторжения Украина повредила уже третий крупный десантный корабль. То есть за 18 месяцев российский флот потерял три ВДК, а через 32 года после распада Советского Союза страна-агрессор смогла построить только два таких корабля", – отметил Паламарчук.

Обратите внимание! Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждение 4 августа, а в марте 2022 уничтожен БДК "Саратов".

В начале полномасштабного вторжения в Черном море было семь подводных лодок, одна из которых условно боеспособна. Во время атаки по базе в Севастополе Россия потеряла важный ударный потенциал – подводную лодку "Ростов-на-Дону", которая может наносить удары ракетами "Калибр".

Справка. БДК "Минск" проекта 7775 (по кодификации НАТО – класса Ropucha) был построен в Польше. Корабли такого размера могли еще строить в украинском Николаеве.

"Конечно, если функционирует сухой док, есть возможность вытащить поврежденные корабли. В таком случае судно можно потопить и вытащить буксиром. Однако, вероятно, пожар повредил этот сухой док, который является сложным инженерным механизмом", – добавил эксперт Национального института стратегических исследований.

Какую опасность атака представляет для российского флота: смотрите видео

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