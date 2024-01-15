"Новочеркасск" в день удара был загружен: появились новые подробности уничтожения корабля России
Украинские защитники 26 декабря 2023 года нанесли удар по российскому БДК "Новочеркасск". В сети появились новые детали уничтожения вражеского корабля.
На БДК "Новочеркасск" в режиме повышенной секретности перевозили какие-то грузы. Так, в день удара БДК был чем-то загружен, информирует 24 Канал.
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Российский корабль был чем-то загружен
В российском телеграмм-канале обнародовали разговор с дочерью погибшей сотрудницы порта в Феодосии Надежды Толщиной и сотрудниками порта.
По их словам, большинство людей погибли не от самого удара по БДК "Новочеркасск", а от взрыва судна, который был невероятно мощным.
Сотрудники Феодосийского порта отметили, что разница во времени между взрывами была достаточной - минут десять.
"Новочеркасск" под завязку был чем-то загружен, что и взорвалось,
– говорится в сообщении.
Сразу несколько собеседников из порта отметили, что последние несколько месяцев БДК "Новочеркасск" использовался "по-разному, в частности, не по прямому назначению".
На нем перевозили какие-то грузы. В сообщении говорилось, что это происходило в режиме повышенной секретности. Да, "и в день удара ВДК был чем-то загружен".
По словам свидетелей, во время атаки была команда "воздушная опасность", Надежда Толщина была на рабочем месте, на 4 этаже (не ближайшее к взрыву место, ближе к КПП).
В телеграмм-канале отметили, что после первого "прилета" женщина позвонила по телефону дочери и сказала: "По нам ударили". Ее дочь рекомендовала срочно уходить. Все остальные сотрудники, находившиеся в здании порта, успели уйти.
Надежда – пожилая женщина, была медленнее других, да еще и на каблуке. Отстала от других. Через 10 минут дочь снова позвонила матери и ответила: "Я вышла", а затем неожиданно связь оборвалась. Именно в этот момент и разразился груз на БДК. Один обломок попал в женщину и она погибла возле памятника Довженко,
– отметили в телеграмм-канале.
Удар по "Новочеркасску": основные новости
- Ночью 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, сопровождавшиеся пожаром. Кроме того, происходила сильная детонация. Впоследствии стало известно, что Воздушные силы поразили крылатыми ракетами находившийся там в порту большой десантный корабль "Новочеркасск".
- После того, как украинские Силы обороны успешно уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Феодосии, из порта исчез целый ряд кораблей. Так, из порта вывели пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно (вероятно, говорится о "Капитане Гурьеве"), а также еще один корабль.
- Россияне подтвердили гибель 74 моряков, которые находились на БДК "Новочеркасск" во время атаки Воздушных сил Феодосии. Соответствующее официальное письмо от командующего фронтом получили украинские специалисты.