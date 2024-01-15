"Новочеркасск" в день удара был загружен: появились новые подробности уничтожения корабля России

Украинские защитники 26 декабря 2023 года нанесли удар по российскому БДК "Новочеркасск". В сети появились новые детали уничтожения вражеского корабля.

На БДК "Новочеркасск" в режиме повышенной секретности перевозили какие-то грузы. Так, в день удара БДК был чем-то загружен, информирует 24 Канал.

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Российский корабль был чем-то загружен

В российском телеграмм-канале обнародовали разговор с дочерью погибшей сотрудницы порта в Феодосии Надежды Толщиной и сотрудниками порта.

По их словам, большинство людей погибли не от самого удара по БДК "Новочеркасск", а от взрыва судна, который был невероятно мощным.

Сотрудники Феодосийского порта отметили, что разница во времени между взрывами была достаточной - минут десять.

"Новочеркасск" под завязку был чем-то загружен, что и взорвалось,

– говорится в сообщении.

Сразу несколько собеседников из порта отметили, что последние несколько месяцев БДК "Новочеркасск" использовался "по-разному, в частности, не по прямому назначению".

На нем перевозили какие-то грузы. В сообщении говорилось, что это происходило в режиме повышенной секретности. Да, "и в день удара ВДК был чем-то загружен".

По словам свидетелей, во время атаки была команда "воздушная опасность", Надежда Толщина была на рабочем месте, на 4 этаже (не ближайшее к взрыву место, ближе к КПП).

В телеграмм-канале отметили, что после первого "прилета" женщина позвонила по телефону дочери и сказала: "По нам ударили". Ее дочь рекомендовала срочно уходить. Все остальные сотрудники, находившиеся в здании порта, успели уйти.

Надежда – пожилая женщина, была медленнее других, да еще и на каблуке. Отстала от других. Через 10 минут дочь снова позвонила матери и ответила: "Я вышла", а затем неожиданно связь оборвалась. Именно в этот момент и разразился груз на БДК. Один обломок попал в женщину и она погибла возле памятника Довженко,

– отметили в телеграмм-канале.

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