Удар по лагерю беженцев в Сидоне: в Ливане рассказали о последствиях ночной атаки Израиля
30 сентября Израиль начал ограниченную "наземную операцию" на юге Ливана. По Бейруту были нанесены авиаудары. Также был атакован лагерь беженцев в Сидоне.
В Ливане и Израиле рассказали о последствиях ночной атаки.
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Что говорят в Ливане
После полуночи 1 октября были нанесены удары по Дахии, которая является южным пригородом Бейрута.
По словам официального представителя службы безопасности Ливана в разговоре с новостным агентством AFP, по Дахии ударили 6 – 7 раз.
В результате атаки было полностью разрушено по меньшей мере 8 домов. В министерстве здравоохранения Ливана заявили, что 95 человек погибли в результате израильских ударов по всей стране в течение понедельника, 30 сентября. Также речь идет о более 170 раненых.
В то же время в Минздраве Ливана не уточняют, сколько именно среди указанного количества погибших было гражданских.
Кроме того, ливанские СМИ пишут, что Израиль впервые с 7 октября нанес удар по палестинскому лагерю возле Сидона на юге страны. Прилет произошел по зданию в переполненном, крупнейшем палестинском лагере в Ливане, – Айн-эль-Хильве.
Что сообщают в Израиле
ЦАХАЛ ночью заявил об ударах по стратегическим объектам Хезболлы в Бейруте. Также там признали атаку на Сидон, расположенный в пригороде Бейрута.
Как сообщают палестинские чиновники, вероятно, что целью удара по Сидону был Мунир Макдах, командир ливанского отделения военного крыла палестинского движения ФАТХ, Бригады мучеников Аль-Аксы.
Справка: Бригада мучеников Аль-Аксы – это коалиция палестинских вооруженных группировок на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, связана с ФАТХ (одной из политических партий Палестинской автономии).
Судьба Макди пока неизвестна.
К слову, ночью Израиль также ударил по сирийской столице.