Удар по исправительной колонии в Запорожье: почему заключенные не спустились в укрытие
- Вечером 28 июля россияне ударили КАБами по Беленьковской исправительной колонии в Запорожье, погибло 17 заключенных.
- В ОВА объяснили, что осужденные не могли спуститься в укрытие, поскольку оно было заблокировано после первого удара.
Вечером понедельника, 28 июля, россияне ударили по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожье. Враг использовал 4 управляемые авиационные бомбы, погибло 17 осужденных.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров рассказал, почему заключенные не спустились в укрытие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Укринформа.
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Почему осужденные не пошли в укрытие?
По словам Федорова, на территории исправительного учреждения было укрытие, поэтому во время воздушной тревоги осужденные могли спуститься туда.
Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано, и не было возможности спуститься,
– объяснил чиновник.
У него также спросили почему, заключенных не эвакуировали раньше. Однако, по словам начальника ОВА, это несколько раз обсуждали на заседании Совета обороны еще 1,5 – 2 года назад.
Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти,
– сказал Федоров.
Напомним, в результате обстрела полностью разрушена столовая учреждения, существенно повреждены административный штаб и карантинный участок. Среди осужденных погибли 17 человек, еще 42 – получили ранения.