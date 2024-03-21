Легион "Свобода России" заявил, что ударом по Белгороду ответили за атаку на Киев

На территории России продолжается рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. В одном из формирований заявили, что удар по Белгороду нанесли в ответ на циничный обстрел Киева ракетами.

Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции заявил, что ударом по Белгороду российские добровольцы ответили за атаку на Киев. К слову, Россия в ночь на 21 марта массированно атаковала украинскую столицу.

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Есть жертвы

По словам бойца, в результате утренней атаки по военному объекту в Белгороде девять военнослужащих России были ликвидированы.

Также были уничтожены еще пять членов так называемых "добровольческих формирований".

В то же время в Белгороде объявляли тревогу всего на 20 минут. Там прозвучало несколько взрывов. Российские телеграмм-каналы распространяли последствия утренней атаки. Так, на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения зданий в нескольких районах Белгорода. В частности, стекла повыбивало в "Белгород Арене".

Между тем в минобороны России заявили, что над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов из ракетной установки залпового огня Vampire.

Помогает ли ГУР российским добровольцам