Легион "Свобода России" заявил, что ударом по Белгороду ответили за атаку на Киев
На территории России продолжается рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона. В одном из формирований заявили, что удар по Белгороду нанесли в ответ на циничный обстрел Киева ракетами.
Боец легиона "Свобода России" Алексей Барановский во время пресс-конференции заявил, что ударом по Белгороду российские добровольцы ответили за атаку на Киев. К слову, Россия в ночь на 21 марта массированно атаковала украинскую столицу.
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Есть жертвы
По словам бойца, в результате утренней атаки по военному объекту в Белгороде девять военнослужащих России были ликвидированы.
Также были уничтожены еще пять членов так называемых "добровольческих формирований".
В то же время в Белгороде объявляли тревогу всего на 20 минут. Там прозвучало несколько взрывов. Российские телеграмм-каналы распространяли последствия утренней атаки. Так, на опубликованных кадрах зафиксированы повреждения зданий в нескольких районах Белгорода. В частности, стекла повыбивало в "Белгород Арене".
Между тем в минобороны России заявили, что над Белгородской областью уничтожили 10 снарядов из ракетной установки залпового огня Vampire.
Помогает ли ГУР российским добровольцам
- Главное управление разведки Министерства обороны Украины способствует деятельности российских добровольческих формирований на территории России, которые ведут борьбу против путинского режима, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
- Он пояснил, что они пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях.
- Именно поэтому Украина должна им способствовать, ведь они ведут борьбу против Путина.