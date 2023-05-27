В результате ракетного удара России по больнице в Днепре пострадали двое малолетних детей

Утром 26 мая российские террористы нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. К сожалению, в результате обстрела больницы погибли два человека. Еще более 30 – пострадали. Среди них двое малолетних детей.

Детей госпитализировали. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Олег Кушнирук.

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Среди пострадавших маленькие дети

В результате ракетного удара по поликлинике в Днепре получил ранения 31 человек. Пятнадцать пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

16 госпитализировали. Из них двое детей 2017 и 2020 года рождения,

– отметил Олег Кушнирук.

Добавим, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что известно о 32 пострадавших. Еще два человека погибли.

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Кратко о ракетном ударе России по поликлинике в Днепре