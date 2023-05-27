В результате ракетного удара России по больнице в Днепре пострадали двое малолетних детей
Источник:Киев24
Утром 26 мая российские террористы нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. К сожалению, в результате обстрела больницы погибли два человека. Еще более 30 – пострадали. Среди них двое малолетних детей.
Детей госпитализировали. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Олег Кушнирук.
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Среди пострадавших маленькие дети
В результате ракетного удара по поликлинике в Днепре получил ранения 31 человек. Пятнадцать пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
16 госпитализировали. Из них двое детей 2017 и 2020 года рождения,
– отметил Олег Кушнирук.
Добавим, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что известно о 32 пострадавших. Еще два человека погибли.
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Кратко о ракетном ударе России по поликлинике в Днепре
- Около 10:30 в Днепре прогремели мощные взрывы. Затем в городе объявили воздушную тревогу. Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты попали в медицинское учреждение.
- Спасатели завершили разбор завалов только около 10 часов 27 мая. Лысак отметил, что сейчас известны личности двух людей, жизнь которых унесла эта вражеская атака. Обнаруженные фрагменты тел передали на экспертизу.
- Ранения получили 8 медицинских работников.
- В Генштабе ВСУ уточнили, что по больнице оккупанты запустили "Искандер".