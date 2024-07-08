Одна из самых важных не только в Украине: Зеленский показал уничтоженный "Охматдет"

Утром 8 июля российские оккупанты жестоко атаковали Киев ракетами. Известно о попадании в одно из помещений детского медицинского учреждения "Охматдет", которое спасло и вернуло здоровье тысячам детей.

Президент Украины Владимир Зеленский показал поврежденную российским ударом больницу "Охматдет". Он сообщил, что под завалами находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей", – написал украинский лидер.

Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи и обычные люди. Президент добавил, что Россия не может не знать, куда летят ее ракеты. Страна-агрессор должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал, чтобы каждый видел, что такое Россия и что она делает.