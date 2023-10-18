Уничтожить ХАМАС и выйти из Сектора Газы: план Байдена сорвался из-за удара по больнице
Из-за резонансного попадания ракеты в палестинскую больницу Иордания отменила саммит, на котором должны были рассмотреть путь к восстановлению демократических палестинских властей в Секторе Газы. Мусульманские страны стали жестче критиковать Израиль.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, поражение палестинской больницы ракетой уже испортило планы и сделало невозможным урегулирование ситуации в Секторе Газы, которого стремились добиться в США.
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Последствия ракетного удара по больнице
К сожалению, быстро отреагировать на обстрел больницы в секторе Газа мир не сможет. Независимо от того, чья ракета поразила палестинскую больницу, этот инцидент существенно ударил по имиджу Израиля даже в умеренных арабских странах вроде Турции и Саудовской Аравии.
Однако еще большей проблемой для стабилизации ситуации в регионе стала отказ Иордании проводить саммит с участием Джозефа Байдена, президентов Египта и Палестины. Важно понимать, что Байден летел в Израиль сугубо с символически, а его визит в Иорданию преследовал конкретную цель – провести переговоры о том, каким будет будущее Сектора Газа после уничтожения ХАМАС.
"Очевидно, американский президент имел в виду, что Израиль может совершить наземную операцию в Секторе Газы, однако после уничтожения ХАМАС израильские войска должны выйти с этой территории, передав власть в Газе в руки президента Палестинской автономии", – объяснил Шейтельман.
Каков был план Соединенных Штатов
Именно для этого и требовались переговоры между Байденом и соседями Израиля. Вероятно, на них бы прозвучало, что Вашингтон и Тель-Авив готовы поддержать Махмуда Аббаса в восстановлении его власти в Секторе Газы, одновременно с просьбой Египту помочь Газе с улучшением гуманитарной ситуации в регионе.
Это могло бы существенно улучшить уровень жизни в секторе Газа, который при управлении ХАМАС находился на грани гуманитарной катастрофы из-за блокады Израиля. Также в перспективе это должно было уменьшить радикализацию среди палестинцев и начать движение к миру с Израилем и независимости Палестины, согласно модели "два народа, два государства".
"Предложение Соединенных Штатов уже "лежало на столе", несмотря на то, что эту конструкцию было бы достаточно непросто воплотить в жизнь. Однако теперь из-за выхода арабских стран из переговоров этот план реализовать невозможно, и непонятно, как проводить Израилю наземную операцию в Газе без договоренностей с признанными властями Палестины", – подытожил Шейтельман.
Михаил Шейтельман о постигшей мирный план США неудаче: смотрите видео
Война между ХАМАС и Израилем: основные события
- Утром 7 октября около тысячи боевиков ХАМАС атаковали пограничные заставы израильской армии и уничтожив их, смогли продвинуться около 20 километров на юге страны. Израиль оказался не готов к нападению и сумел восстановить контроль над своими территориями только через несколько дней.
- Во время вторжения на территорию Израиля боевики ХАМАС совершали преступления против гражданского населения Израиля. Предполагается, что количество гражданских жертв от нападения превышает 1300 человек. В ответ на преступления ХАМАС израильская армия начала бомбардировку Сектора Газа, которое привело к большим разрушениям этой территории и потерям среди гражданских палестинцев, что были сопоставимы с израильскими.
- Израиль также провел мобилизацию и объявил о подготовке к наземной операции в Газе, которая может увеличить и без того большое количество жертв среди гражданского населения. Израильтяне объясняют необходимость наземной операции спецификой региона, а также необходимостью отомстить за невинно убитых сограждан.
- В то же время, несмотря на общее осуждение действий ХАМАС, у международных наблюдателей начали возникать вопросы действий Израиля, в частности – нарушения им прав человека в связи с "полной блокадой" Газы. Поэтому Тель-Авив был вынужден согласиться на то, чтобы ослабить свое давление. Тем не менее израильские авиаудары по территории Газы продолжались до 17 октября включительно, когда его военные сообщили о поражении 200 объектов.
- Впоследствии вечером этого дня появилось сообщение о том, что в результате ракетного удара была уничтожена больница в Газе, а с ней – и более 200 раненых палестинцев. Реакция мусульманских стран на этот инцидент была негативной, из-за чего даже Саудовская Аравия, прежде осторожная в заявлениях по поводу конфликта, осудила действия Тель-Авива.
- Позже Израиль опубликовал расследование, в котором утверждал, что не запускал ракет по Сектору Газа вечером 17 октября, а попадание в больницу произошло в результате несчастного случая из-за запуска ракеты группировкой "Палестинский джихад". По состоянию на данный момент, однозначного ответа на вопрос о виновниках трагедии нет.