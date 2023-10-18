Уничтожить ХАМАС и выйти из Сектора Газы: план Байдена сорвался из-за удара по больнице

Из-за резонансного попадания ракеты в палестинскую больницу Иордания отменила саммит, на котором должны были рассмотреть путь к восстановлению демократических палестинских властей в Секторе Газы. Мусульманские страны стали жестче критиковать Израиль.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его мнению, поражение палестинской больницы ракетой уже испортило планы и сделало невозможным урегулирование ситуации в Секторе Газы, которого стремились добиться в США.

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Последствия ракетного удара по больнице

К сожалению, быстро отреагировать на обстрел больницы в секторе Газа мир не сможет. Независимо от того, чья ракета поразила палестинскую больницу, этот инцидент существенно ударил по имиджу Израиля даже в умеренных арабских странах вроде Турции и Саудовской Аравии.

Однако еще большей проблемой для стабилизации ситуации в регионе стала отказ Иордании проводить саммит с участием Джозефа Байдена, президентов Египта и Палестины. Важно понимать, что Байден летел в Израиль сугубо с символически, а его визит в Иорданию преследовал конкретную цель – провести переговоры о том, каким будет будущее Сектора Газа после уничтожения ХАМАС.

В интервью для издания CBS Байден отмечал , что США согласны на уничтожение ХАМАС, однако при этом Тель-Авив не должен разрушать Палестинскую автономию.

"Очевидно, американский президент имел в виду, что Израиль может совершить наземную операцию в Секторе Газы, однако после уничтожения ХАМАС израильские войска должны выйти с этой территории, передав власть в Газе в руки президента Палестинской автономии", – объяснил Шейтельман.

Каков был план Соединенных Штатов

Именно для этого и требовались переговоры между Байденом и соседями Израиля. Вероятно, на них бы прозвучало, что Вашингтон и Тель-Авив готовы поддержать Махмуда Аббаса в восстановлении его власти в Секторе Газы, одновременно с просьбой Египту помочь Газе с улучшением гуманитарной ситуации в регионе.

Это могло бы существенно улучшить уровень жизни в секторе Газа, который при управлении ХАМАС находился на грани гуманитарной катастрофы из-за блокады Израиля. Также в перспективе это должно было уменьшить радикализацию среди палестинцев и начать движение к миру с Израилем и независимости Палестины, согласно модели "два народа, два государства".

"Предложение Соединенных Штатов уже "лежало на столе", несмотря на то, что эту конструкцию было бы достаточно непросто воплотить в жизнь. Однако теперь из-за выхода арабских стран из переговоров этот план реализовать невозможно, и непонятно, как проводить Израилю наземную операцию в Газе без договоренностей с признанными властями Палестины", – подытожил Шейтельман.

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