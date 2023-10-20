Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что инцидент 17 октября является результатом информационной политики, когда дают слово обеим сторонам.
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"В частности, это все раскрутили западные СМИ. Разожгли такой мировой пожар, который едва удалось потушить", – отметил Шейтельман.
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Кто научил палестинских боевиков информационной войне
Несмотря на все "достижения" российской пропаганды, вряд ли ХАМАС брал пример с нее. Гораздо успешнее в этом Катар, телевизионную сеть которого Al Jazeera знают во всем мире.
Учитывая, что Катар во многих вещах финансирует Сектор Газа, то, я думаю, что это катарская школа пропаганды,
– предположил Шейтельман.
К слову, боевики ХАМАС не первые выступают на фоне трупов. Такое уже делал Евгений Пригожин с погибшими вагнеровцами. Возможно, они "вдохновились" фильмом Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек", где маньяк выкладывал из трупов разные картины.
Что известно об ударе по больнице в Секторе Газа
- Согласно расследованию ЦАХАЛ, 17 октября палестинские боевики неудачно запустили ракету, в результате чего она вместо Хайфы попала в больницу в Секторе Газа. Однако ХАМАС обвинил во всем Израиль.
- Президент США Джо Байден, прибывший 18 октября в Израиль, заявил, что удар по больнице могла нанести "другая команда". Таким способом он намекнул на боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".
- Террористы заявили, что под завалами больницы погибли 500 человек, но разведка США опровергла эту информацию. Вероятно, в результате взрыва погибли от 100 до 300 человек.