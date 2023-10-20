Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що інцидент 17 жовтня становить результат інформаційної політики, коли дають слово обом сторонам.

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"Зокрема, це все розкрутили західні ЗМІ. Розпалили таку світову пожежу, яку ледве вдалося загасити", – зазначив Шейтельман.

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Попри всі "досягнення" російської пропаганди, навряд чи ХАМАС брав приклад з неї. Набагато успішнішим у цьому є Катар, телевізійну мережу якого Al Jazeera знають в усьому світі.

Враховуючи те, що Катар у багатьох речах фінансує Сектор Гази, то, я думаю, що це катарська школа пропаганди,

– припустив Шейтельман.

До слова, бойовики ХАМАС не перші виступають на тлі трупів. Таке вже робив Євгеній Пригожин із загиблими вагнерівцями. Можливо, вони "надихнулись" фільмом Ларса фон Трієра "Дім, який побудував Джек", де маніяк викладав з трупів різні картини.

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