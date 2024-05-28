Россияне ударили по Боровой: жуткие последствия террора: жуткие последствия террора
Источник:Олег Синегубов
Против ночи оккупанты ударили по Боровой на Харьковщине. Под удар попали жилые дома и гражданская инфраструктура.
В 23:05 оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
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Последствия обстрела Боровой
В Херсонской ОГА сообщили, что в результате российского обстрела в Боровой горели 2 жилых дома. Пострадал 70-летний мужчина, его госпитализировали в больницу со взрывными ранениями.
По другому адресу возник пожар на отделении "Новой Почты".
Глава военной администрации Олег Синегубов показал последствия вражеского обстрела. На кадрах можно увидеть, насколько масштабным и разрушительным было пламя после попадания вражеских снарядов.
Последствия обстрела Боровой: фото ОВА
Предыдущие обстрелы Харьковщины
- В обед 27 мая россияне нанесли авиационный обстрел по Харькову боеприпасами УМПБ Д-30. К сожалению, погибла женщина. Ранены 13 человек. Оккупанты повредили нежилое здание частного предприятия, автомобиль. Повреждено также здание художественного колледжа, магазины и тому подобное.
- Также вечером в результате атаки дронами на село Землянки Чугуевского района ранены двое мужчин.
- В обед 27 мая оккупанты выпустили КАБ по Липцам Харьковского района. Разрушены и повреждены пять многоквартирных домов.
- Утром того же дня под ударом оказалось село Мартовое Чугуевского района. Повреждены 4 дома. Пострадала женщина
- Кроме этого, в результате обстрела села Новосиново Купянского района горели дом и хозяйственная постройка и дом