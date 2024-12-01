Дети испугались, говорить не могут: пострадавшие рассказали об ударе на Днепропетровщине

В результате российского удара по Царичанке Днепропетровской области пострадала гражданская инфраструктура. Более 20 человек получили ранения. Последствия атаки продолжают ликвидировать. Местные жители рассказали детали удара.

Среди наиболее поврежденных - 16-квартирный жилой дом, в котором выбиты все окна и разрушена крыша. Также повреждено около 300 окон в соседних зданиях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Общественного.

Смотрите также Северная Корея передала России установки, разрушающие города

Разрушения в квартирах

Жительница Царичанки Лиза рассказывает, что удар повредил квартиру ее матери. К счастью, на момент атаки в доме никого не было.



Последствия удара по Царичанке – поврежденные квартиры / Фото Общественного

"Слава Богу, ее не было дома. Если бы была, не думаю, что она осталась бы живой. Очень много зеркал, стекла, крыша разрушена, окна выбиты, батарея повреждена. Живого ничего не осталось. Вчера у мамы был день рождения, мы готовили праздничный ужин, когда ей позвонили и сказали, что квартиры больше нет", - делится Лиза.



Лиза рассказала, что мамы чудом не было в поврежденной квартире / Фото Общественного

Дети испугались, говорить не могут

Еще одна местная жительница, Любовь, рассказала, что ее семья чудом избежала травм. Женщина была вне дома вместе с младшим сыном, который в момент взрыва находился у друга.

"Дети очень испугались, они сейчас даже говорить не могут. Обломки в стенах, все сгорело. Постельное белье и даже мебель повреждены. Если бы мы были дома, не знаю, чем бы это закончилось", - говорит Любовь. Из-за значительных повреждений семья временно находится у родителей.



На месте атаки работают соответствующие службы / Фото Общественного

Что говорят в военной администрации

Начальник Днепровской районной военной администрации Вячеслав Мамонов сообщил, что атака была направлена на гражданскую инфраструктуру.

"Демонтаж крыши уже продолжается. Завтра приедут архитекторы для определения пригодности дома к восстановлению", - отметил Мамонов.

Жители поврежденного дома временно будут проживать у родственников. Территориальная община и международные благотворительные организации работают над дальнейшей помощью людям. Соответствующие службы продолжают фиксировать последствия удара.