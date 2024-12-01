Серед найбільш пошкоджених — 16-квартирний житловий будинок, у якому вибито всі вікна та зруйновано дах. Також пошкоджено близько 300 вікон у сусідніх будівлях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Руйнування в квартирах
Мешканка Царичанки Ліза розповідає, що удар пошкодив квартиру її матері. На щастя, на момент атаки в оселі нікого не було.
Наслідки удару по Царичанці – пошкоджені квартири / Фото Суспільного
"Слава Богу, її не було вдома. Якби була, не думаю, що вона залишилася б живою. Дуже багато дзеркал, скла, дах зруйновано, вікна вибиті, батарея пошкоджена. Живого нічого не лишилося. Учора в мами був день народження, ми готували святкову вечерю, коли їй подзвонили й сказали, що квартири більше нема", — ділиться Ліза.
Ліза розповіла, що мами дивом не було в пошкодженій квартирі / Фото Суспільного
Діти перелякались, говорити не можуть
Ще одна місцева жителька, Любов, розповіла, що її родина дивом уникнула травм. Жінка була поза домом разом із молодшим сином, який у момент вибуху перебував у друга.
"Діти дуже перелякалися, вони зараз навіть говорити не можуть. Уламки в стінах, усе згоріло. Постільна білизна й навіть меблі пошкоджені. Якби ми були вдома, не знаю, чим би це закінчилося», — каже Любов. Через значні пошкодження родина тимчасово перебуває у батьків.
На місці атаки працюють відповідні служби / Фото Суспільного
Що кажуть у військовій адміністрації
Начальник Дніпровської районної військової адміністрації В’ячеслав Мамонов повідомив, що атака була спрямована на цивільну інфраструктуру.
"Демонтаж даху вже триває. Завтра приїдуть архітектори для визначення придатності будинку до відновлення", — зазначив Мамонов.
Мешканці пошкодженого будинку тимчасово проживатимуть у родичів. Територіальна громада та міжнародні благодійні організації працюють над подальшою допомогою людям. Відповідні служби продовжують фіксувати наслідки удару.