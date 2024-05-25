Удар по центру Харькова: правоохранители показали жуткие кадры атаки России

Россияне 25 мая несколько раз ударили по Харькову. В частности, под ударом оказалась центральная часть города.

Правоохранители показали кадры с места попаданий. Там отметили, что зафиксировано попадание по офисным помещениям и другой гражданской инфраструктуре. Известно, что травмы получили почти два десятка пострадавших.

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Удар по Харькову

Ориентировочно в 19:00 25 мая российская армия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Под ударом оказались офисные помещения, а также получили повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.

Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии,

– сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.

Последствия российской атаки на Харьков: смотрите видео

Сейчас прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления России.

Атака на "Эпицентр"