Удар по центру Харькова: правоохранители показали жуткие кадры атаки России
Россияне 25 мая несколько раз ударили по Харькову. В частности, под ударом оказалась центральная часть города.
Правоохранители показали кадры с места попаданий. Там отметили, что зафиксировано попадание по офисным помещениям и другой гражданской инфраструктуре. Известно, что травмы получили почти два десятка пострадавших.
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Удар по Харькову
Ориентировочно в 19:00 25 мая российская армия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Под ударом оказались офисные помещения, а также получили повреждения административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.
Травмы получили 18 человек, среди них 13-летний парень. Ребенок находится в тяжелом состоянии,
– сообщили в прокуратуре.
По предварительным данным, враг нанес удар по Харькову ракетой типа С-300. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев ведения войны.
Последствия российской атаки на Харьков: смотрите видео
Сейчас прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления России.
Атака на "Эпицентр"
- В тот же день, однако ранее, россияне нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Киевском районе Харькова. Российские военные атаковали боеприпасами типа УМПБ Д-30.
- На месте вспыхнул мощный пожар – в гипермаркете загорелись лакокрасочные изделия, древесина, также вспыхнула обшивка магазина и товары, которые были расположены внутри.
- В "Эпицентре" во время удара было до 200 человек. Однако половина посетителей не успела отреагировала на сигнал воздушной тревоги. Однако, предварительно, примерно 100 человек могли находиться внутри.
- По состоянию на вечер известно о 6 погибших и 38 раненых. Кроме этого, еще 17 человек считают пропавшими без вести. Это и посетители магазина, и работники, в частности менеджер по продажам в отделе лаков и красок, старший продавец, промоутер.