Где расположен саркофаг разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС: смотрите на карте

Оккупанты ночью 14 февраля ударным дроном-камикадзе с фугасной боевой частью атаковали саркофаг разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Это укрытие бережет мир от радиационной угрозы.

Сейчас повышение радиации после вражеской атаки на территории ЧАЭС после вражеской атаки территории ЧАЭС не зафиксировано. Где именно расположен Новый безопасный конфайнмент и 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположено укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС

Владимир Зеленский рассказал, что укрытие на ЧАЭС было повреждено российским ударным дроном с фугасной боевой частью. Пожар на объекте потушили.

На данный момент радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные,

– написал президент.

Украинский лидер напомнил, что это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия", – резюмировал президент.

Стоит отметить, что Новый безопасный конфайнмент (НБК) – это изоляционное арочное сооружение, возведенное над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Где расположен саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС: смотрите на карте

Его цель – ограничить распространение радиоактивных веществ и создать условия для демонтажа нестабильных конструкций объекта "Укрытие", которое возвели после аварии на ЧАЭС. Это является важным шагом в преобразовании объекта в экологически безопасную систему.

Этот объект расположен в около 150 километрах по автомобильным дорогам от Киева в Припяти, что на севере Киевской области вблизи границы с Беларусью.