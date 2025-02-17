На ЧАЭС после вражеской атаки остается обесточенной часть оборудования, – Госатом

После вражеской атаки по Чернобыльской АЭС 14 февраля часть оборудования до сих пор остается обесточенной. Речь идет о Новом безопасном конфайнменте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова председателя Госатомрегулирования – Главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олега Корикова на брифинге в "Медиацентре Украина".

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Что известно об обесточивании территории ЧАЭС

Олег Кориков отметил, что сейчас на Чернобыльской АЭС есть проблемы с электроснабжением, поскольку происходят аварийно-спасательные работы.

Часть оборудования обесточена в связи с применением воды,

– сказал председатель Госатомрегулирования.

Он также отметил, что на объекте повреждено грузоподъемное оборудование, не работают также и вентиляционные системы. Кориков отметил, что радиоактивный фон на ЧАЭС пока держится в тех пределах, которые были до атаки.

К слову, председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко рассказал, что на ЧАЭС обнаружили серьезные повреждения конструкций, вызванные ударом вражеского БПЛА.

По словам чиновника, пока радиационная ситуация спокойная, и никаких выбросов нет. Но если будут повторные удары по таким объектам, то все может измениться.