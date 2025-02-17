Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова на брифінгу в "Медіацентрі Україна".

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Що відомо про знеструмлення території ЧАЕС

Олег Коріков зазначив, що наразі на Чорнобильській АЕС є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи.

Частина обладнання знеструмлена у зв'язку із застосуванням води,

– сказав голова Держатомрегулювання.

Він також наголосив, що на об'єкті пошкоджене вантажопіднімальне обладнання, не працюють також і вентиляційні системи. Коріков зауважив, що радіоактивний фон на ЧАЕС наразі тримається в тих межах, які були до атаки.

До слова, голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко розповів, що на ЧАЕС виявили серйозні пошкодження конструкцій, спричинені ударом ворожого БпЛА.

За словами посадовця, наразі радіаційна ситуація спокійна, і ніяких викидів немає. Але якщо будуть повторні удари по таких об'єктах, то все може змінитися.