Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС
Российская армия в ночь на 14 февраля атаковала ударным дроном саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Там возник пожар, который уже потушили спасатели.
Сейчас на объекте повышение радиационного фона – не зафиксировано. Что известно об ударе России по ЧАЭС 14 февраля, реакцию МАГАТЭ и мира – читайте в хронологии 24 Канала.
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Что известно о российском ударе дроном по ЧАЭС
Андрей Ермак рассказал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна начаться 14 февраля, украинская сторона даст много информации американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, а также о том, как оккупанты запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону. Сейчас атмосфера такая, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон, В ГСЧС отметили, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений, Спасатели отметили, что мониторинг продолжается, а ситуация остается под контролем. В МАГАТЭ написали, что в ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на территории Чернобыльской АЭС услышала взрыв из Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки разрушенного реактора № 4. Там возник пожар, российский дрон врезался в крышу саркофага. Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности". Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности, Владимир Зеленский рассказал, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру, По словам украинского лидера, укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. "В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", – отметил глава государства.
Ермак сказал, что в Мюнхене "все злые" из-за российской атаки по ЧАЭС
– написал глава ОП.
Фото последствий вражеской атаки по саркофагу на территории ЧАЭС
В ГСЧС рассказали, какая ситуация с радиационным фоном на ЧАЭС
– написали в службе.
В МАГАТЭ подтвердили, что слышали взрыв во время атаки
– сказал он.
Зеленский показал видео с попаданием России по территории ЧАЭС
Зеленский рассказал, что россияне атаковали саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС
– написал президент.
Андрей Ермак рассказал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая должна начаться 14 февраля, украинская сторона даст много информации американским партнерам об ударе России по ЧАЭС, а также о том, как оккупанты запускают постоянно дроны через Чернобыльскую зону.
Сейчас атмосфера такая, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Потом весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон,
В ГСЧС отметили, что после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений,
Спасатели отметили, что мониторинг продолжается, а ситуация остается под контролем.
В МАГАТЭ написали, что в ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на территории Чернобыльской АЭС услышала взрыв из Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки разрушенного реактора № 4. Там возник пожар, российский дрон врезался в крышу саркофага.
Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что этот инцидент и недавний рост военной активности вокруг Запорожской АЭС "подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности".
Нет места для самоуспокоения, и МАГАТЭ остается в состоянии повышенной готовности,
Владимир Зеленский рассказал, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру,
По словам украинского лидера, укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили.
"В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", – отметил глава государства.