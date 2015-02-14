Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС

Российская армия в ночь на 14 февраля атаковала ударным дроном саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Там возник пожар, который уже потушили спасатели.

Сейчас на объекте повышение радиационного фона – не зафиксировано. Что известно об ударе России по ЧАЭС 14 февраля, реакцию МАГАТЭ и мира – читайте в хронологии 24 Канала.

К теме Где расположен саркофаг разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС: смотрите на карте

Что известно о российском ударе дроном по ЧАЭС