На ЧАЭС шестой день устраняют последствия атаки России: задействованы дроны с тепловизорами

После российской атаки дронами на Чернобыльскую АЭС 14 февраля спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий. Радиационный фон на станции остается в пределах нормы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Сейчас опасности для населения нет.

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Продолжается ликвидация последствий на ЧАЭС

По состоянию на 20 февраля специалисты ГСЧС продолжают работы на территории Чернобыльской АЭС после российской атаки беспилотниками 14 февраля. Спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкций укрытия и ликвидацию очагов тления.

Для оперативного мониторинга ситуации и выявления возможных новых возгораний используют беспилотники с тепловизорами.

Спасатели работают на ЧАЭС / Фото: ГСЧС Киевской области

Радиационный фон на промышленной площадке ЧАЭС остается в пределах нормы. Ситуация находится под контролем.

Специалисты продолжают работать над устранением последствий атаки, а также обеспечивают безопасность объекта в условиях угрозы повторных обстрелов.

К слову, на ЧАЭС ранее было зафиксировано три очага тления. К ликвидации было привлечено 91 работника ГСЧС и 18 единиц техники.