Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Наразі небезпеки для населення немає.

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Триває ліквідація наслідків на ЧАЕС

Станом на 20 лютого фахівці ДСНС продовжують роботи на території Чорнобильської АЕС після російської атаки безпілотниками 14 лютого. Рятувальники здійснюють часткове розкриття конструкцій укриття та ліквідацію осередків тління.

Для оперативного моніторингу ситуації та виявлення можливих нових загорянь використовують безпілотники з тепловізорами.

Рятувальники працюють на ЧАЕС / Фото: ДСНС Київщини

Радіаційний фон на промисловому майданчику ЧАЕС залишається в межах норми. Ситуація перебуває під контролем.

Фахівці продовжують працювати над усуненням наслідків атаки, а також забезпечують безпеку об'єкта в умовах загрози повторних обстрілів.

До слова, на ЧАЕС раніше було зафіксовано три осередки тління. До ліквідації було залучено 91 працівника ДСНС і 18 одиниць техніки.