Радиационный фон в Киеве и области: ситуация под контролем

Радиационный фон в Киеве и Киевской области остается на нормальном уровне, без превышений. Специалисты осуществляют мониторинг ситуации, проводя замеры каждые три часа.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на КГГА. Радиационный фон в Киеве и Киевской области продолжает оставаться на нормальном уровне, без превышений.

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Превышений не зафиксировано

Специалисты проводят замеры каждые три часа, чтобы следить за ситуацией. Городские службы поддерживают связь с экстренными службами, привлеченными к ликвидации последствий удара российским дроном по Чернобыльской АЭС.

В случае необходимости Киевская аварийно-спасательная служба готова оперативно вмешаться и оказывать помощь для обеспечения безопасности населения.

К слову,

Россия задала удар по ЧАЭС в ночь на 14 февраля. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован.

Вблизи станции СБУ нашла обломки дрона с его серийным номером. Это был "Герань-2" ("Шахед"), судя по предоставленным фото, серии "Ы". Для максимального огневого поражения этот ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.