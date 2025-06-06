Есть пострадавшие, повреждены жилые дома: какие последствия российской атаки на Чернигов

Россия нанесла комбинированный удар по Украине в ночь на 6 июня, в частности пострадал Чернигов. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности Черниговского городского головы, секретаря городского совета Александра Ломако.

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Какие последствия атаки на Чернигов

Российские войска нанесли комбинированный воздушный удар по Украине, в частности оккупанты атаковали Чернигов.

По словам Ломако, россияне ударили по городу баллистикой и "Шахедами". К сожалению, в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Также повреждены жилые дома, объекты критической инфраструктуры и социальной сферы.

Опять много горя... много боли... Но мы не сломаемся. Враг не достигнет своей цели,

– подчеркнул Ломако.

Также он выразил благодарность спасателям, медикам, энергетикам и коммунальщикам за оперативную реакцию и самоотверженный труд.

Последствия российской атаки на Чернигов / Фото Александра Ломако и Нацполиции

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус впоследствии добавил, что, по предварительной информации, россияне ударили по городу крылатой ракетой и "Искандер-М". Всего в Чернигове прозвучало 14 взрывов.

Били по жилому массиву – повреждены многоквартирные и частные дома. 4 человека ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести,

– рассказал Чаус.

Также повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. Под завалами все еще могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в результате массированного удара в домах людей отсутствует свет.