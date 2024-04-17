Была дома на больничном: в Чернигове погибла 25-летняя лейтенант Алина Николаец

Российская армия 17 апреля нанесла ракетные удары по Чернигову. В результате атаки погибла 25-летняя лейтенант полиции, которая в момент атаки находилась не на службе.

Общее количество жертв уже превысило 10 человек, а раненых насчитывают более шести десятков. В то же время количество погибших и травмированных не окончательное и может расти, ведь спасатели продолжают работать на месте попадания.

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Смерть полицейской

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что экстренные службы ликвидируют последствия ракетных ударов по городу. По состоянию на 11:35 известно об 13 погибших, более 60 травмированных. Кроме этого, еще трое считаются пропавшими без вести.

Глава Министерства внутренних дел рассказал, что в результате удара погибла полицейская, которая была на больничном.

Среди погибших в результате российского обстрела – 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение,

– рассказал Клименко.

В полиции сообщили, что имя погибшей – Алина Николаец. Девушка служила в полиции с июня 2023 года. Без дочери остались родители девушки.

Алина Николаец погибла в результате атаки по Чернигову / полиция Черниговщины

Весь коллектив полиции Черниговщины склоняет головы в трауре и выражает искренние соболезнования родным и близким Алины, и всех, кто погиб сегодня в результате коварной вражеской атаки,

– написали коллеги.

Министр выразил соболезнования семьям всех погибших в результате российской атаки. Кроме этого он напомнил публичным лицам и местным жителям о необходимости ответственного отношения к распространению информации о последствиях обстрелов. Клименко призвал не подвергать опасности работников экстренных служб, которые пытаются спасти пострадавших.

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