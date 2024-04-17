Утром оккупанты ударили ракетами по Чернигову. Есть погибшие и раненые.

О последствиях вражеской атаки рассказал исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Поисковая операция продолжается

Мэр сообщил, что "прилеты" состоялись по густонаселенному району города, расположеному неподалеку от центра. Это перекресток двух улиц. По словам Ломако, произошло прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры.

Зрительно разрушены элементы стен шести этажей с 3 по 6 этаж. Повреждены здания и автомобили.

К сожалению, подтверждена информация о 4 погибших. Цифра может быть больше, поскольку поисково-спасательная операция еще продолжается.

: После 11:00 стало известно об уже 10 погибших.

Также известно о 20 пострадавших. Много травмированных обращаются в больницу. Черниговский областной центр крови объявил о поиске доноров. Особо нужна группа крови с отрицательным резусом.

"Россия продолжает действовать террористическими методами", – подытожил Ломако. Он уточнил, что на месте попаданий работают экстренные службы, а также психологи.

Также чиновник рассказал, что в районе, где произошли прилеты, выключили свет и газ для того, чтобы избежать больших разрушений.

Напомним, что во время воздушной тревоги враг нанес по меньшей мере три ракетных удара по городу.

Тем временем в сети показали видео первых минут после прилета по городу.

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