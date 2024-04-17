Разрушенные дома, многочисленные жертвы и раненые: все о ракетном ударе по Чернигову 17 апреля

Российские войска в очередной раз цинично атаковали утром 17 апреля. Оккупанты нанесли три ракетных удара по Чернигову, есть жертвы и пострадавшие.

“Прилеты” состоялись по густонаселенному району города, который расположен недалеко от центра. Главное об ударе по Чернигову 17 апреля – читайте в материале 24 Канала.

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По Чернигову ударили трижды

Руководитель ОВА Вячеслав Чаус подтвердил, что по Чернигову нанесли три ракетных удара, которые привели к значительным разрушениям и гибели гражданских лиц, а также многочисленных раненых.

Он также отметил, что по городу ударили крылатыми ракетами типа "Искандер".

Куда ударили оккупанты

Городской голова Чернигова сообщил, что российские войска ударили по густонаселенному району города, который расположен недалеко от центра.

По словам Ломако, есть прямое попадание в 8-этажное здание социальной инфраструктуры. Он добавил, что визуально разрушены элементы стен шести этажей. От удара повреждены здания и автомобили.

Также известно, что от удара пострадала районная больница, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Вячеслав Чаус уточнил, что на месте ракетных ударов работают экстренные службы и психологи. Также было принято решение выключить свет и газ в районе, где произошли обстрелы, для предотвращения дальнейших разрушений.

Удар по Чернигову: смотрите видео

Что известно о жертвах и пострадавших

Заместитель председателя Черниговской ОГА рассказал, что экстренные службы работают над ликвидацией последствий ракетных ударов по городу. Сейчас известно о 14 погибших и более 60 травмированных, и также есть заявления о по меньшей мере трех без вести пропавших лиц. Среди пострадавших – двое детей.

Под завалами остаются еще люди, продолжается поисково-спасательная операция. Психологи работают с пострадавшими, оказывая им поддержку.

Среди погибших в результате российского обстрела есть 25-летняя лейтенант полиции. Она жила в соседнем доме и находилась дома на больничном. Смертельное ранение она получила от осколков.

Последствия российского удара / Фото ГСЧС

Также известно, что после ракетного удара в Чернигове возникла насущная потребность крови. В Черниговском областном центре крови отметили, что особенно нужна кровь с отрицательным резусом.

Гендиректор Черниговской областной больницы Андрей Жиденко сообщил, что в его больницу доставили 9 пострадавших.

"К нам доставили 9 пострадавших. Трое - в тяжелом состоянии, другие – состояние средней тяжести. Больше всего пострадавших доставили в Черниговскую районную больницу, потому что она расположена возле эпицентра удара", – рассказал он.

По словам медика, у пострадавших минно-взрывные, черепно-мозговые травмы, травмы грудной клетки, поражения сосудистой системы конечностей.

Реакция властей

Первым на ракетный удар по Чернигову отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что российский террор следует остановить, и в очередной раз подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны.

Российские террористы ударили по Чернигову, пострадали гражданские. Террор нужно остановить. ПВО и ПРО – это то, что нужно Украине уже сейчас,

– написал он.

Впоследствии на инцидент отреагировал Владимир Зеленский, он заявил, что этой трагедии можно было избежать, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.

Он отметил, что террористы способны ломать жизни только тогда, когда им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.

"Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", – подчеркнул президент.

Не осталась в стороне и первая леди Елена Зеленская, она эмоционально высказалась относительно трагических событий в Чернигове. В своем сообщении в соцсетях она отметила, что трагедию можно было бы предотвратить с помощью дополнительных систем ПВО, которых пока не хватает в Украине.

Трагическое утро в Чернигове, где россияне попали ракетой в здание отеля. Еще два десятка пострадавших под завалами. Циничный террористическое преступление, которое могла предотвратить дополнительная система ПВО. Мои соболезнования родным и близким,

– написала она.

Информация для горожан

Городской голова Александр Ломако сообщил, что ответственным лицам поручено найти места для временного расселения тех, кто остался без жилья из-за последствий атаки.

Работники ЖЭКов уже начали обход квартир в зоне ракетных ударов для определения потребностей в строительных материалах. Также решается вопрос с горячим питанием для чрезвычайников и экстренных служб, которые помогают в поисково-спасательной операции. Больницы работают в усиленном режиме, готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Также в связи с ракетным ударом, в Чернигове приостановлено движение троллейбусов № 10 и №11, а троллейбусные маршруты № 9 и №8 сокращено до остановки "стадион им. Гагарина".

Некоторые автобусные маршруты также будут объезжать перекрытый участок, в частности № 10, 33 и 28. Автобусы № 21, 27, 30 также будут осуществлять объезд и использовать альтернативный маршрут.