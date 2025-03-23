Саркофаг над Чернобыльской АЭС больше не функционирует так, как должен, – Greenpeace

После удара "Шахеда" по саркофагу Чернобыльской АЭС, укрытие больше не функционирует, как должно. Очевидно, над разрушенным энергоблоком придется устанавливать новое укрытие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Greenpeace.

Важно Было попадание в укрытие над 4-м энергоблоком, возник пожар: главное об ударе России по ЧАЭС

Саркофаг больше не защищает мир от радиации

Специальная миссия Greenpeace посетила Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы исследовать текущее состояние нового безопасного конфайнмента (НБК) – саркофага или укрытия, который защищает мир от радиации. Российская армия ударила "Шахедом" по саркофагу 14 февраля 2025 года. Тогда вспыхнул пожар, конструкция крыши укрытия была серьезно повреждена, а последствия после атаки ликвидировали только через 3 недели – 7 марта.

Как сообщил начальник цеха эксплуатации Чернобыльской АЭС и объекта "Укрытие" Артем Сирый, сейчас половина северной крыши, а также южная крыша и боковые стены Чернобыльской АЭС пострадали от пожара. После атаки серьезно поврежден материал облицовки крыши и критически важные конструкции, включая крановой системой. Более того, существует угроза коррозии, ведь снег и вода во время дождя попадают внутрь саркофага – под арку.

Специалисты отмечают, что сейчас укрытие над 4 энергоблоком не функционирует так, как должно быть. Вероятно, саркофаг придется заменить.

К слову, новый саркофаг над Чернобыльской АЭС установили не так давно – его ввели в эксплуатацию в 2019 году. На всю программу потратили около 2 миллиардов евро, из которых 1,5 миллиарда – непосредственно на укрытие.

В Greenpeace отметили, что удар России по укрытию на ЧАЭС – это самое тяжелое военное преступление против Украины. Саркофаг, который возвели в 2019 году должен был служить около 100 лет.

Сейчас процесс анализа убытков еще не завершился, но первичная оценка свидетельствует, что будущее всего проекта в лучшем случае является неопределенным. Из-за высокого уровня радиации над саркофагом, очень возможно, что весь Чернобыльский НБК придется переместить по железной дороге обратно к месту, где он был построен, прежде чем можно будет провести ремонт, который обойдется в огромные средства,

– заявили в Greenpeace.

Кроме того, в Greenpeace установили, что российский "Шахед" был запрограммирован на удар по Чернобыльской АЭС. Это еще одно доказательство, что Россия целенаправленно совершила военное преступление.