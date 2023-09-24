Черт с генералами: в России радуются, что после атаки на штаб флота "жива" икона топ-флотоводца
В разведке заявили, что в результате "прилета" по штабу Черноморского флота в Севастополе погибли по меньшей мере 9 военных. Между тем, россияне радуются, что во время удара уцелела икона их известного флотоводца.
Оккупанты до сих пор не могут оправиться после того, как их "мощно бахнули" в Крыму. Кремлевские власти боятся разглашать потери среди особого состава в результате удара по штабу и призывают во всем "искать позитив".
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Главное, что икона уцелела
Так, губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев решил порадовать расстроенных сограждан приятным известием: во время атаки штаба уцелела икона российского флотоводца Федора Ушакова. Хотя деревянная рама полностью сгорела, изображение осталось невредимым.
Развожаев призвал радоваться за уцелевшую икону, между тем как минимум 9 оккупантов "точно" вживую увидят Ушакова.
Федор Ушаков не проиграл ни одной битвы. Через столетие непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе,
– развелся Развожаев.
Как на эту несусветную радость реагируют в сети
В сети откровенно не разделяют восторг Развожаева. Там указывают, что властям абсолютно все равно на погибших оккупантов и даже насмешливо предлагают установить день уцеления иконы Ушакова.
- "А в икону никто и не метил"
- "Ну конечно, если икона уцелела, тогда все нормально. Повода для волнений нет!"
- "Теперь икона управляет остатками черноморской флотилии России"
- "Рама и штаб сгорели, а икона – как новая"
- А люди? Хотя, по**й, главное, что икона
- "Ну значит ничего страшного не случилось. Люди – это ***ня".
Удар по штабу Черноморского флота: что известно
- 22 сентября днем по штабу Черноморского флота "прилетело". В минобороны России заявили, что все 5 ракет были сбиты ПВО. Также там признали гибель одного военнослужащего.
- Телеграмм-каналы писали, что удар пришелся как раз на момент, когда в штабе проходило совещание начальства.
- Позже в ВСУ подтвердили, что это их работа. Глава разведки Кирилл Буданов отметил, что сейчас известно о 9 погибших окупантов, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.
- Среди раненых командующий группировкой генерал-полковник Александр Романчук – в очень тяжелом состоянии и начальник штаба генерал-лейтенант Олег Цеков – находится без сознания.
- Впоследствии в Воздушных силах отметили, что штаб штурмовали ракеты Storm Shadow.