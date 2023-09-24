Черт с генералами: в России радуются, что после атаки на штаб флота "жива" икона топ-флотоводца

В разведке заявили, что в результате "прилета" по штабу Черноморского флота в Севастополе погибли по меньшей мере 9 военных. Между тем, россияне радуются, что во время удара уцелела икона их известного флотоводца.

Оккупанты до сих пор не могут оправиться после того, как их "мощно бахнули" в Крыму. Кремлевские власти боятся разглашать потери среди особого состава в результате удара по штабу и призывают во всем "искать позитив".

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Главное, что икона уцелела

Так, губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев решил порадовать расстроенных сограждан приятным известием: во время атаки штаба уцелела икона российского флотоводца Федора Ушакова. Хотя деревянная рама полностью сгорела, изображение осталось невредимым.

Развожаев призвал радоваться за уцелевшую икону, между тем как минимум 9 оккупантов "точно" вживую увидят Ушакова.

Федор Ушаков не проиграл ни одной битвы. Через столетие непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой победе,

– развелся Развожаев.

Как на эту несусветную радость реагируют в сети

: Федор Ушаков (1745 – 1817) – российский флотоводец, адмирал, святой РПЦ. Участвовал в российско-турецкой войне 1768 – 1774 годов. 24 октября 2022 в Херсоне демонтировали его бюст.

В сети откровенно не разделяют восторг Развожаева. Там указывают, что властям абсолютно все равно на погибших оккупантов и даже насмешливо предлагают установить день уцеления иконы Ушакова.

"А в икону никто и не метил"

"Ну конечно, если икона уцелела, тогда все нормально. Повода для волнений нет!"

"Теперь икона управляет остатками черноморской флотилии России"

"Рама и штаб сгорели, а икона – как новая"

А люди? Хотя, по**й, главное, что икона

"Ну значит ничего страшного не случилось. Люди – это ***ня".

Удар по штабу Черноморского флота: что известно