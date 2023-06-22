После "хлопка" на Чонгарском мосту гауляйтер Сальдо угрожает ударить по Молдове

Оккупанты пригрозили нанести удары по мостам в Молдове и Одесской области. Захватчики утверждают, что готовят "акт возмездия" после "хлопка" на Чонгарском мосту.

Соответствующие угрозы прозвучали из уст ставленника Кремля на оккупированной Херсонщине Владимира Сальдо, пишет 24 Канал. Приехав на Чонгарский мост, Сальдо вдруг вспомнил украинский язык.

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Сальдо заговорил по-украински после "хлопка"

Сальдо не смог найти русское слово, которым бы мог описать "хлопок" на Чонгарском мосту. Поэтому он сказал, что произошедшее на мосту – абсолютно "безглуздо".

Похоже, "хлопок" имеет целебные свойства, если даже Сальдо заговорил по-украински. Возможно, еще одна "доза" летнего "хлопка" улучшит умственные способности гауляйтера.

Сальдо заговорил по-украински после "хлопка" на Чонгарском мосту: смотрите видео

Сальдо угрожает Молдове

Очевидно "хлопок" на Чонгарском мосту имел и побочное действие, поэтому его целебные свойства еще следует изучить. В конце концов, Сальдо пригрозил, что оккупационные войска нанесут удар по постам в Одесской области и молдавском селе Джурджулешты.

Все эти координаты известно, поэтому будет скоро ответ очень серьезный,

– пригрозил он.

В то же время, Сальдо не объяснил, почему Россия вдруг решила атаковать территорию Молдовы. Он только напомнил, что Джурджулешты перешли в состав Молдовы во время президентства Виктора Ющенко.

Сальдо угрожает нанести удар по территории Молдовы: смотрите видео

Что известно о Джурджулештах Украина и Молдова решили "обменяться" территориями. В ответ на переход села Джурджулешты к Молдове Украина получила в свое распоряжение дорогу через Паланки, хотя село считается молдавской территорией.



Через Паланку проходит участок еврошоссе E87, с которым совпадает М15 международного значения на территории Украины сообщением Одесса – Рени – граница с Румынией. Это основной путь, соединяющий северную и южную части Одесской области Украины.

Какова важность Чонгарского моста