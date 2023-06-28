"Хлопок" в Чонгаре: британская разведка объяснила важность разрушенных мостов для России
Источник:Минобороны Великобритании
Разведка Великобритании намекнула, что наши защитники существенно повредили более одного города на временно оккупированной территории в районе Чонгара. Аналитики объяснили, почему эти переправы были важны для российских захватчиков.
Британская разведка прокомментировала удар, который наши защитники нанесли по Чонгарскому мосту 22 июня. Подробности содержатся в отчете Минобороны Великобритании за 28 июня.
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Почему ВСУ ударили именно по Чонгарскому мосту
По информации западных разведчиков, "хлопок" произошел не на одной переправе. Украинские воины ударили по автодорожным мостам в районе временно оккупированного Чонгара. Эти мосты обслуживают одну из двух основных дорог между Херсоном и Крымом, который тоже находится под временной оккупацией россиян.
Российские захватчики использовали переправы, чтобы перекидывать свои войска на Юг Украины. После ударов ВСУ им пришлось временно закрыть эти маршруты и использовать альтернативные. Поэтому логистическим конвоям захватчиков понадобилось на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта.
В течение суток с момента удара российские оккупанты выстроили понтонную переправу. По мнению разведчиков, она используется только для движения военных. Как отмечает британская разведка, та скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для россиян на оккупированной территории Украины.
Что говорят о "хлопке" в Чонгаре наши эксперты
- Глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан в разговоре с 24 Каналом заявил, что наши воины активно работают над уничтожением логистики окупантов на Юге. Он намекнул, что Чонгар является частью этой системной работы.
- Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко предположил новые удары по переправам. По его мнению, взрывы на Чонгарском мосту являются существенным шагом для ослабления российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.
- А военный эксперт Владислав Селезнев считает, что Чонгарский мост будет полностью разрушен в будущем. Он уверен, что у этой переправы нет шансов остаться целой.